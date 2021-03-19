Украинский спецназовец обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс

Спецназовец ВСУ обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс.

Боец украинского батальона МВД специального назначения «Киевщина» военный психолог Андрей Козинчук утверждает, что ВСУ способна уничтожить всех российских добровольцев, которые явятся на помощь самопровозглашенным ЛДНР. После этого Запад должен будет применить к Москве жесткие санкции. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на слова Козинчука.

«Убьем всех, кто из вас приедет в Донбасс. Сами умрем немножко, но вас уничтожим», — заявил Козинчук.

По мнению другого эксперта, полковника запаса РФ Александра Жилина, простые российские добровольцы на территории ЛДНР погоды не сделают. Туда необходимо посылать военных-профессионалов с современной техникой.

«[В Донбассе] нужны представители российской армии, которые смогут управлять боем и руководить специальными операциями. Ополченцы ДНР и ЛНР нуждаются в советниках от России, а не в обычных добровольцах», — уверен Жилин.

Правда, оговорился эксперт, такие профессионалы стоят больших денег.

Кроме того, для борьбы с боевыми беспилотниками и другой высокотехнологичной наступательной техникой, имеющейся на вооружении Украины, в Донбассе нужно оружие, «с помощью которого можно противостоять силам Украины».

Эксперт добавил, что сейчас в Донбассе нет достаточного для противостояния Украине количества вооружения.