Россия развернула танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области

ВС РФ развернули танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области.

Регулярные обстрелы позиций ополченцев в Донбассе и другие действия последнего времени со стороны ВСУ заставили Россию принять ответные действия, продемонстрировавшие, что она готова обеспечить защиту ЛДНР. Так, на границе Украины с Крымом и Нижегородской областью Россия развернула военные учения. Об этом сообщает информационно-новостное агентство Avia.pro.

Как стало известно, россияне силами ВДВ отработали в Крыму ряд определённых задач. Одновременно тактические учения состоялись и на территории Нижегородской области. Все это может показать Украине готовность Москвы обеспечивать безопасность своих границ и самопровозглашённых республик Донбасса.

По мнению военного эксперта Олега Лукьянова, такие маневры не единичны, они проводятся регулярно и внешняя обстановка на них никак не влияет. В то же время именно такие действия показывают, что российская армия сможет мгновенно оказаться в нужной точке, чтобы выполнить боевые задачи.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что не оставит Донбасс без помощи. Показывая на учениях свои силы, Россия демонстрирует, что «на любую силу всегда найдется еще большая сила».