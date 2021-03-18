Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

О том, почему Россия не будет нападать на Украину, высказался журналист и ведущий Дмитрий Гордон.

В интервью изданию OBOZREVATEL он объяснил, что хотя ведущие российские СМИ активно обсуждают возможность войны между Россией и Украиной, в реальности на данный момент он считает реализацию подобного сценария маловероятным. По его мнению, России сейчас невыгодно нападать на Украину.

«Россия здесь завязнет, потеряет огромное количество убитых и не достигнет никакого результата. Поэтому я не верю в горячую фазу», - заявил Гордон.

Он отметил, что в реальности возможности российской армии далеки от того, о чем говорят официальные лица. Поэтому вряд ли российским военным под силу занять такую большую страну, как Украина. Гордон напомнил, что даже хорошо организованные немцы не смогли так быстро захватить территорию Украины, хотя планировали сделать это в считанные дни. Российская армия, по его мнению, не такая организованная, поэтому Россия не сможет успешно воевать против Украины.

«Немцы завязли. Немцы были хорошо организованы. Я не верю в это», - отметил журналист.

Но он предполагает, что гибридная война, которая «вредит Украине» продолжится. Россия продолжит применять уже отработанные схемы, о которых Киеву уже давно известно, уверен Гордон.