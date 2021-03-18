В Soha рассказали, как Путин разрушил главные военные планы США и НАТО

О том, как президенту РФ Владимиру Путину удалось разрушить военные планы США и НАТО, рассказали аналитики китайского издания Soha.

В последние годы геополитическое противостояние Москвы и Вашингтона серьезно усилилось. Находясь на разных континентах, РФ и США продолжают бороться за зоны влияния, и, как отмечают авторы Soha, Москва серьезно пошатнула позиции Вашингтона на мировой геополитической арене.

Президент РФ Владимир Путин, пишут китайские аналитики, сумел разрушить по меньшей мере три главных военных плана США и НАТО.

Так, НАТО не удалось создать свою военную базу в Крыму. По меньшей мере 5 млрд долларов потратил Запад на то, чтобы устроить в Украине Майдан. Но в итоге Крым был присоединен к России и натовская база там уже никогда не появится.

Не дал Путин и развернуться США в Сирии. Так, в 2012 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Бараку Обаме план создания бесполетной зоны в Сирии. Но Путин смог остановить попытки Запада взять под контроль Сирию, и сейчас при его поддержке президент Сирии Башар Асад постепенно вытесняет с сирийских земель все протурецкие формирования.

Разрушил российский лидер и стратегический план Пентагона «Глобальная быстрая атака». Согласно этому плану, ракеты, запущенные в США, могли бы достигать любой цели в мире в течение 60 минут. Его реализацию американцы хотели начать еще при президенте Джордже Буше. Но система PGS так и не появилась, а Россия уже располагает гиперзвуковым вооружением.