Посол России в США рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена

В посольство России в США начали поступать письма от простых американцев, в которых они извиняются за «необдуманные высказывания» со стороны своего президента и других представителей власти. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорится в его сообщении.

Антонов добавил, что его тронула неравнодушная и в то же время активная гражданская позиция простых американцев. Он выразил надежду на то, что администрация Байдена не проигнорирует голоса избирателей, а прислушается к ним и «прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Напомним, три дня назад президент США Джо Байден в интервью ABC News на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно. Байден также пообещал, что он заплатит за «вмешательство в американские выборы».

Путин, комментируя скандальное высказывание американского президента, вспомнил детскую поговорку с глубоким смыслом:

«Кто как обзывается, тот так и называется».