В США создан концепт истребителя на замену F-16

Сегодня, 01:04

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В США создан концепт истребителя на замену F-16

В США создали концепт истребителя на замену F-16.

В США на смену морально устаревшим F-16 планируют внедрить новый истребитель. Американские специалисты авиастроения предположили, какой он должен быть. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

О том, что легендарному истребителю требуется замена, американские ВВС говорят давно. Однако преемник F-16 должен совмещать все современные тенденции. По мнению американских экспертов, такой заменой станет модернизированный F-35. Предполагается, что такая машина может стать массовым и недорогим самолетом для нужд Пентагона.

Иллюстратор Энди Годфри на основе идей конструкторов попытался прорисовать идею под названием F-36. Он должен быть способен на внутренних и внешних подвесках нести бомбы и ракеты, хотя при этом истребитель не является «невидимкой». Также концепт F-36 вооружили пушкой, специализирующейся по наземным целям.

Однако еще неизвестно, станет ли этот проект реальностью.

Сейчас ВВС США активно используют истребители F-16С, которых у них порядка 400 единиц. Однако американское Минобороны нацелено решительно и поэтому разработки программы F-35 продолжаются.

Как стало известно, некоторое время назад ВВС США приняли на вооружение первый F-15EX. Этот самолет в будущем сможет стать заменой для части истребителей четвертого поколения.

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