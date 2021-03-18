Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России

Аналитики сетевого ресурса InfoBrics рассказали о том, как Турция стала главным подстрекателем возможной войны Украины против России.

Турция так и не признала российский статус Крыма и заявляет, что он был аннексирован РФ, разделяя в этом вопросе позицию Киева. Такая риторика Анкары, отмечают некоторые аналитики, может быть продиктована желанием турецкой стороны заполучить Крым под свой контроль. Ведь у слабой Украины его будет легче отвоевать, чем у России.

Пока же Турция продолжает расшатывать ситуацию на Донбассе и активно развивает военное сотрудничество с Украиной. В частности, на днях Турция доставила на Украину двумя самолетами военные грузы. По некоторым данным таких поставок было гораздо больше.

Источник сообщил, что Украина получила от Турции беспилотники, которые достаточно хорошо показали себя в карабахском конфликте. Украина же будет поставлять Турции для ее вертолетов двигатели, собранные на «Мотор Сич». Анкара и Киев заключили несколько десятков контрактов в военно-промышленной сфере.

Действия Турции еще раз показали, что ее руководство легко игнорирует интересы своих партнеров ради собственных амбиций. Ведь ранее Анкара не раз заявляла о дружественных отношениях с РФ и приобретала российское вооружение.