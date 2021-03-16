Экс-глава Генштаба назвал Крым «непотопляемым авианосцем РФ на Черном море»

Бывший начальник Генштаба ВС Юрий Балуевский уверен, что Крым останется на долгие годы «непотопляемым авианосцем России на Черном море».

По его мнению, Запад и в будущем продолжит использовать Крым как фактор геополитического давления на РФ. И происходить это будет даже в случае, если отношения между РФ и Западом улучшатся, о чем он высказался на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав России.

«Крым всегда будет предлогом для военных акций и провокаций», - отметил эксперт.

Он добавил, что вопрос Крыма будет подниматься в той или иной форме со стороны Грузии, а не только Украины, поскольку Грузия также вскоре может стать членом НАТО.

НАТО продолжит создавать новые военные базы рядом с черноморскими границами России. Поэтому защите Крыма придется уделять немало внимания.

«Крыму предстоит важнейшая роль в противостоянии с националистической Украиной. Сегодня Украина рассматривается западом как передовой военный эшелон в возможном военном столкновении с Россией», - подчеркнул Балуевский.