Sina: попытка США зажать РФ в тиски обернулась провалом

США не смогли надавить на Россию, хотя и предпринимали попытки зажать ее в тиски, пишут китайские аналитики.

На страницах издания Sina вышла статья, посвященная проблеме взаимоотношений Москвы и Вашингтона, пишет ПолитРоссия .

Американцы ранее отправили в Эстонию 8 истребителей F-15E и F-15C ВВС США и 2 воздушных танкеров KC-135 для участия в учениях «Балтийский трезубец». К ним присоединились также военные из Финляндии, Германии, Польши, Литвы и Великобритании. Целью этих учений является отработка координации наземных и воздушных сил НАТО. Учения проводятся в Эстонии, предполагает военный обозреватель Ду Венлун, поскольку эта страна имеет сухопутную границу с РФ.

В марте США также отправили свои бомбардировщики В-1В за Полярный круг. Это был первый полет стратегических бомбардировщиков США в этот регион. Бомбардировщики разместились в Норвегии на авиабазе в 1600 километрах от России.

Эти действия были направлены, предполагает китайский обозреватель, на то, чтобы зажать Россию в тиски. Но Москва не медлила с ответом. К норвежской границе отправился ракетный крейсер «Маршал Устинов». К тому же в Арктике размещены российские бомбардировщики Ту-22М3.

Россия также продолжает укреплять военное сотрудничество с Белоруссией, поскольку эта страна граничит с Европой. На март запланированы совместные учения России и Белоруссии. У Москвы и Минска практически одинаковые серии вооружений и техники, и никаких препятствий для совместных операций нет.

Поэтому можно говорить о том, что попытки США взять Россию в тиски провалились. И Россия совместно с Белоруссией успешно сдерживает продвижение НАТО на восток.