Washington Post: Белый дом поставил ультиматум Владимиру Зеленскому

Сегодня, 07:34

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Washington Post: Белый дом поставил ультиматум Владимиру Зеленскому

Украинские эксперты продолжают теряться в догадках, почему новый президент США Джо Байден не желает вступать в диалог с главой Украины Владимиром Зеленским. Ответ на это дали эксперты американского авторитетного издания The Washington Post. 

Как сообщили западные обозреватели, Вашингтон ожидает от Киева активной борьбы с коррупцией. Утверждается, что президент страны Владимир Зеленский успел разочаровать западных партнеров, так как свернул с «праведной тропы». Украинский лидер выгнал из Кабинета министров реформаторов и затянул судебный процесс над олигархом Игорем Коломойским. В связи с этими событиями США уже приостановили выдачу кредиту Украине на 5 миллиардов.

По мнению американских экспертов, Вашингтон поставил ультиматум Киеву. Сейчас главной задачей США является выведение из игры украинских олигархов.

Кроме того, Запад не симпатизирует Зеленскому из-за того, что тот пытается сохранить за Украиной контроль над судами.

Российские политологи считают, что украинский президент уже не оставил шанса для положительного сценария его президентства. И если за последние полгода Зеленский не придет к успеху, его рейтинг стремительно пойдет на спад.

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