В НАТО проигнорировали предложения России

НАТО проигнорировала предложения России.

На протяжении нескольких лет Россия предлагала НАТО сесть за стол переговоров о деэскалации, однако в ответ получала негативную реакцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД России Александра Грушко.

Москва готова была предложить как НАТО, так и отдельным странам совместно разработать механизмы предотвращения опасных военных ситуаций.

«Мы готовы обсуждать вопросы деэскалации, мы сделали конкретные предложения о том, что мы готовы вести переговоры, консультации как с НАТО, так и с отдельными странами об улучшении механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, конечно, имея ввиду повышенную активность в зонах соприкосновения – прежде всего это Балтийский регион, Черное море», - подчеркнул Грушко.

Этот призыв и целый комплекс предложений звучал со стороны России в течение нескольких лет. С отдельными странами военного блока Россия ведет консультации, «они совершенствуются». В то время, как «альянс как таковой ... не отреагировал позитивно. Хотя мы были готовы к такому варианту».

Со своей стороны Россия и в данный момент готова «действительно улучшать понимание направленности военной деятельности друг друга», но и от НАТО требуется принять простое решение - восстановить контакты по военной линии.

«Если НАТО серьезно заинтересована в том, чтобы наполнить свои призывы к нам насчет деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, то она должна сделать этот первый минимальный шаг. В противном случае это все будет относиться к сфере такого сугубо разговорного жанра, который сам по себе никоим образом не улучшит ситуацию в Европе», - резюмировал высокопоставленный чиновник.