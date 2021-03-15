Армения примет участие в антироссийских военных учениях НАТО в 2021 году

Сегодня, 17:59

Александр Зуев

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Армения примет участие в антироссийских военных учениях НАТО в 2021 году

Российский военный журналист Александр Харченко рассказал о планах Армении участвовать в учениях НАТО «Defender Europe 2021». Он представил информацию в западных СМИ о военных учениях НАТО и их внеблоковых партнеров, к которым относится и Армения.

Харченко подчеркнул, что страна ОДКБ согласилась участвовать в антироссийских маневрах, в ходе которых планируется отработать переброску войск США к границам России. Журналист отмечает,  что армяне вместе с турками помогают американцам развертываться в Европе.

Известно, что Армения также дала добро на размещение на своей территории военных НАТО.

Как подчеркнул военкор, несмотря на российскую помощь в урегулировании конфликта в Карабахе, Ереван не стремится развивать хорошие отношения с РФ и планирует принять участие в военных учениях НАТО «по сдерживанию России»

Известно, что учения НАТО должны начаться уже в следующем месяце, пишет u-f.ru.

Комментариев по поводу своего участия в «Defender Europe 2021» Ереван пока не давал.

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