Самонкин рассказал, как Лукашенко отреагирует на наступление ВСУ на Донбасс

Политолог Юрий Самонкин спрогнозировал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на случай, если Украина все же решится пойти на масштабное наступление в Донбассе.

Ситуация на востоке Украины сейчас «взрывоопасная». Кажется, достаточно будет небольшой искры, чтобы в Донбассе снова стало горячо. Вчера издание «Страна.юа» сообщило, что украинские войска приведены в состояние боевой готовности. Для того, чтобы начался новый виток войны, не хватает только приказа главнокомандующего.

Но если он появится и ВСУ пойдут в наступление, Белоруссия, как страна, которая граничит с Украиной, просто наблюдать не будет. Хотя в Донбассе может быть горячо и без приказа главнокомандующего - ВСУ и Националистические батальоны, которые периодически обстреливают Донбасс, верховному командованию не подчиняются, отметил эксперт.

Белоруссия опустит «железный занавес» для всего Запада и Украины дабы не допустить разгорания военных конфликтов и на своей территории. Будут закрыты границы, откуда могла бы проникнуть внешняя угроза для Минска.

«Украинские националисты уже принимали участие в протестных акциях в Белоруссии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Лукашенко помнит об этом, и теперь точно не допустит повторения летних событий», - пояснил Самонкин в интервью «НьюИнформ».

Он не сомневается также, что Минск выступит на стороне Москвы и поддержит резолюцию о прекращении огня.