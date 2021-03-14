Самонкин рассказал, как Лукашенко отреагирует на наступление ВСУ на Донбасс

Сегодня, 12:24

Ольга Громова

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Самонкин рассказал, как Лукашенко отреагирует на наступление ВСУ на Донбасс
Политолог Юрий Самонкин

Политолог Юрий Самонкин спрогнозировал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на случай, если Украина все же решится пойти на масштабное наступление в Донбассе.

Ситуация на востоке Украины сейчас «взрывоопасная». Кажется, достаточно будет небольшой искры, чтобы в Донбассе снова стало горячо. Вчера издание «Страна.юа» сообщило, что украинские войска приведены в состояние боевой готовности. Для того, чтобы начался новый виток войны, не хватает только приказа главнокомандующего.

Но если он появится и ВСУ пойдут в наступление, Белоруссия, как страна, которая граничит с Украиной, просто наблюдать не будет. Хотя в Донбассе может быть горячо и без приказа главнокомандующего - ВСУ и Националистические батальоны, которые периодически обстреливают Донбасс, верховному командованию не подчиняются, отметил эксперт.

Белоруссия опустит «железный занавес» для всего Запада и Украины дабы не допустить разгорания военных конфликтов и на своей территории. Будут закрыты границы, откуда могла бы проникнуть внешняя угроза для Минска.

«Украинские националисты уже принимали участие в протестных акциях в Белоруссии, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Лукашенко помнит об этом, и теперь точно не допустит повторения летних событий», - пояснил Самонкин в интервью «НьюИнформ».

Он не сомневается также, что Минск выступит на стороне Москвы и поддержит резолюцию о прекращении огня.

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