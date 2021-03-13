В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации пунктов пропуска

В самопровозглашенной ЛНР намерены получить от Украины письменное подтверждение об эксплуатации пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». Известно, что детали использования КПП были согласованы сторонами ранее. Кроме того, в ЛНР заявили, что Украина должна разрешить пропуск гуманитарных миссий через мост возле города Счастье, который находится под контролем Киева. Но Украина предъявила самопровозглашенной республике новые требования по назначению КПП.

Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения открылись два новых КПП: «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».

Отметим, что в Донбассе с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также запрет на проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, пишет ria.ru . Помимо прочего, эти меры предусматривают ответственность за нарушение перемирия. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Напомним, что конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. За все это время погибли более 13 тысяч человек.