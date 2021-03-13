Ярош заявил, что Россия готовит ракетные удары по городам Украины

Ярош: РФ готовит ракетно-бомбовые удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру.

Как заявил украинский националист, лидер радикальной организации «Правый сектор» (организация под запретом в РФ) Дмитрий Ярош, российская армия активно готовится к нападению на Украину: планируется провести ряд ракетно-бомбовых ударов по некоторым украинским городам. Более того, по словам Яроша, Москва уже «утвердила» для атаки Киев, Харьков, Одессу и Днепр.

«Они начали рассуждать об авиаударах по нашим городам. Кроме столицы Москва собирается атаковать и другие регионы Украины», - заявил Ярош.

Вместе с тем украинский бывший нардеп указал и на идущую подготовку к ударам российских военнослужащих на территории Крыма. В частности, развернутая в этом регионе авиация ВС РФ намерена атаковать с воздуха Николаев и Одессу. Параллельно в эти города будет высажен российский десант.

Однако никаких документальных доказательств своих слов Ярош не привел.

Кроме того, авторы отметили, что Украина регулярно обвиняет Россию в том, что она задумывает нападение на нее. Например, на днях украинские эксперты обнаружили в мелком Азовском море целых 8 подводных лодок от России.