Политолог Соловей: Путин получил очень жесткое предупреждение по Донбассу

Соловей: Путин получил очень жесткое предупреждение по Донбассу.

Профессор и политолог Валерий Соловей заявил, что действующее ныне обострение конфликта на Донбассе в боевые действия все же не превратится. Причина - «Путин получил жёсткое предупреждение». Своими речами, отмечает издание «ЦарьГрад», эксперт вновь порадовал украинцев. К тому же нарезку из цитат профессора распространили по СМИ и Соцсетям, полное же заявление Соловья, во многом посвященное вероятному обострению ситуации на Донбассе, доступно на YouTube-канале Марка Фейгина.

Отмечается, что в интервью политолог сделал вид, что получил информацию из Кремля. Обозреватели «ЦарьГрада» утверждают, что очень многие цитаты фактически вырезаны из контекста, в остатке получив удобные для Украины трактовки:

«...армия РФ не рыпнется, так как боится новую армию ВСУ», «...Путин получил самое жёсткое предупреждение от Госдепа».

«Обострение уже началось, вы это видели. Обострение идёт риторическое, это обмен угрозами. Кроме публичного обмена угрозами, есть и не публичный. Думаю, что Путин надеется, что угрозами ему удастся заставить Зеленского покаяться. Он надеется на это, но я думаю, этого не будет. И я очень сомневаюсь, что возможна полноценная война - возобновление военных действий по образцу лета и осени 2014 года. И дело не только в том, что России сейчас противостоит другая украинская армия. Дело не только в реакции НАТО. Дело в том, что Кремль получил предостережения от новой американской администрации. Я не буду их дословно воспроизводить, мне передали. Но я могу сказать, что это было очень жёсткое предостережение. Ни один американский президент - ни Обама, ни Трамп так ещё не говорили. Таким языком¬, - так звучит полное высказывание Соловья.

Однако, обозреватели издания обратили внимание, что прогнозы профессора, в принципе, не очень-то и прогнозы, поскольку сказаны с пометкой:

«Скорее всего так и будет».

Ведь вполне вероятно, что «так» - не будет.