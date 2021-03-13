Эксперт Ремчуков рассказал об изменении политики США по отношению к России

Сегодня, 00:04

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Эксперт Ремчуков рассказал об изменении политики США по отношению к России

Главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков рассказал об изменении стратегии США касательно России. По словам эксперта, о таких изменениях говорят недавние комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, передает «Эхо Москвы».

Публицист Константин Ремчуков пояснил, что ранее США никогда не замечали мелкие события во внутриполитической жизни России, такие как задержание муниципальных депутатов. Однако тот факт, что в администрации президента США Джо Байдена осведомлены о задержании политиков в Москве во время проведения форума «Муниципальная Россия», который был организован нежелательной организацией, говорит об изменении стратегии США в отношении России. 

«Комментарий и заявление госсекретаря носят системный характер и подтверждают изменение отношения администрации Байдена к России. Скорее всего, американская политика возвращается в европейскую политику по отношению к России. Сейчас в европейских странах наблюдается полный хаос по отношению России — кто-то утверждает, что нужно экстренно пересматривать стратегию касательно Москвы, кто-то убежден, что необходимо сосредоточиться на проблемах Украины как доминанте», - проинформировал Константин Ремчуков. 

Эксперт подчеркнул, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствует о том, что наступает новая координация действий со стороны США, которые направлены на сдерживание России и Китая — причем не исключено, что Россию будут активно подталкивать «в объятия Китая».

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