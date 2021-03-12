В ЛНР призвали военных ВСУ не выполнять преступные приказы командиров

Сегодня, 20:34

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В ЛНР призвали военных ВСУ не выполнять преступные приказы командиров

В ЛНР призвали бойцов ВСУ не выполнять преступные приказы командиров.

В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР обратились к украинским силовикам, призвав тех не подчиняться преступным приказам командиров ВСУ и не обстреливать территорию республики. Ранее стало известно, что за прошедшую неделю украинские бойцы девять раз открывали огонь по самопровозглашенной республике, при этом один из представителей Народной милиции ЛНР был ранен. В ЛНР в долгу не остались, уничтожив в ответ огневые позиции ВСУ в Донбассе, которые участвовали в обстреле территории. И, по их сведениям, в результате ответного огня три военнослужащих украинской армии получили тяжелые ранения.

«Наша разведка продолжает фиксировать факты сокрытия потерь в 92-й бригаде. Как мы заявляли 10 марта, с целью недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка из разрешенного минскими соглашениями вооружения», - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 

Он призвал солдат ВСУ не выполнять приказы армейского командования и не обстреливать ЛНР.

«Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья», - обратился к украинским силовикам Осадчий.

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