Политолог Третьяков считает, что Москва до сих пор считает ДНР и ЛНР частью Украины

Сегодня, 08:44

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Политолог Третьяков считает, что Москва до сих пор считает ДНР и ЛНР частью Украины

Политический эксперт и военный аналитик Виталий Третьяков назвал вероятные причины того, почему Россия до сих пор активно не вмешалась в военный конфликт в Донбассе. По предположению политолога, причиной этому является позиция России, которая по-прежнему считает территории ДНР и ЛНР частью Украины, передает «URA.ru».

Политолог Виталий Третьяков указал, что Донбасс может полноценно войти в состав России только при условии, что украинская сторона проявит агрессивные действия против российских граждан, проживающих на востоке Украины — и только в этом случае Москва может позволить себе не признавать эти земли украинскими. 

«Для того чтобы Донбасс реально стал российской территорией, нужна очень весомая причина — и такой причиной как раз-таки является геноцид ВСУ против нескольких тысяч людей с российскими паспортами, которые проживают на Донбассе. Россия сделает все для защиты своих граждан, но только в том случае, когда агрессия и радикальные меры украинской стороны не будут оставлять никаких сомнений», - проинформировал военный эксперт. 

При этом эксперт Международного институт гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал противоположное мнение — он убежден, что Россия не заинтересована в присоединении Донбасса к своим территориям. 

«Россия не хотела бы разрыва отношений в нормандском формате. Поэтому присоединение ДНР и ЛНР — последний аргумент. Эти земли и так находятся в сфере российского влияния, Москва может контактировать с Донбассом и без включения его в состав своих земель. Присоединение не принесло бы особых изменений, однако еще больше напрягло бы международные отношения, чего однозначно не хочет Москва», - заявил Брутер. 

При этом некоторые эксперты отмечают, что сами жители ЛНР и ДНР уже несколько лет, начиная с начала войны в 2014 году, ждут официального присоединения к России и ни за что не согласятся вновь вернуться под контроль Украины.

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