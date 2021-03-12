Замминистра ДНР Бессонов назвал слабое место ополчения Донбасса

Замминистра ДНР назвал слабое место ополчения Донбасса.

По мнению первого замминистра информации непризнанной республики Даниила Бессонова, когда война с Украиной станет реальностью, ополчение Донбасса может потерпеть поражение на открытой местности вне населенных пунктов. Здесь ВСУ окажется сильнее сил обороны Донбасса. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам Бессонова, на открытой местности преимуществом для ВСУ окажутся танки, самолеты и другая техника, в то время, как в условиях населенных пунктов ключевую роль играют непосредственно солдаты.

«Они могут прорвать нашу линию обороны в местах, где нет населенных пунктов, то есть в степях. Это возможно, учитывая техническое преимущество — танки, самолеты и другая техника. Однако в условиях застройки техника не играет такой роли, как бойцы. А наши бойцы более мотивированные, поэтому в городских условиях наши шансы значительно повышаются», — объяснил замминистра.

Точка зрения в украинского политика и политолога Вячеслава Ковтуна на ситуацию в целом - иная. Так, он считает, что Украина вообще не намерена применять к Донбассу силовой сценарий: Киев не заинтересован в усилении конфликта.

«Все заявления о возможном наступлении Украины на Донбасс — вбросы и провокации. Недавно Украина совместно с Германией и Францией подготовили мирный план по решению проблемы Донбасса и предложили план России. В этих условиях наступление Украины было бы дискредитацией не только самой себя, но и Франции с Германией», — заявил изданию украинский политик.