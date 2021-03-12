НАТО использует Молдову в противостоянии России

НАТО собирается утвердить новый индивидуальный план действий партнерства для Молдовы. В документе, который носит антироссийский характер, отмечено, что Кишинев обязан реализовывать решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве. Эти решения фактически посвящены сдерживанию России. Согласно документу, Молдова должна способствовать быстрому и полному выводу российских войск, которые, как сказано в новом плане, незаконно находятся на территории страны.

Также в документе сказано о возможности трансформации миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом, а также об уничтожении запасов боеприпасов в Колбасном. Между тем новый президент Молдовы Майя Санду назначила американского эксперта Карен Бонаби советником в департамент по реформам Министерства обороны, пишет nation-news.ru . Таким образом, США смогут в ручном режиме контролировать процессы, связанные с модернизацией молдавских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Украина и Молдова хотят разорвать хозяйственные связи с Приднестровьем.