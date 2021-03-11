Журнал Forbes назвал оружие, без которого США потерпят поражение от России

Сегодня, 19:24

Александр Зуев

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Журнал Forbes назвал оружие, без которого США потерпят поражение от России

Американский журнал Forbes опубликовал  статью, в которой говорится о том, что вооруженные силы США могут потерпеть  поражение при столкновении с Россией или Китаем в региональных конфликтах вдали от своих границ.

Автор публикации Джозеф Тревитик отмечает, что  военные эксперты говорят о необходимости появления самолетов пятого поколения F-35,  но их производство и эксплуатация сталкиваются с рядом проблем. Обозреватель полагает, что воздушный флот, состоящий из F-35, сможет стать достаточно убедительным аргументом при конфликте США с Россией или Китаем в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

Тревитик считает, что количества боеспособных F-35 в составе ВВС США и НАТО недостаточно для завоевания господства в воздухе. Журналист пишет, что США утратят авторитет, если проиграют в предполагаемом бою, пишет politros.com.

Без истребителя пятого поколения F-35 США с большой вероятностью потерпят фиаско, считает и военный аналитик Лорен Томпсон. Он  также сказал,  что военное сдерживание вне своей территории невозможно без этой  боевой машины.

В целом многие  американские аналитики отмечают, что Россия развернула множество средств противовоздушной обороны, таких как ракета «земля-воздух» С-400. Этому  вооружению может противостоять F-35, который невидим для российских радаров.

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