Бывший премьер Украины Азаров назвал «реального хозяина» страны.

Украинский бывший премьер-министр Николай Азаров в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» озвучил, кого именно он считает настоящими хозяевами Украины. По его мнению - это американцы.

Комментируя возможные народные бунты в Украине, Азаров отметил, что для этого в стране нужна определённая политсила. И это понимают «кураторы».

«Это же понимают и кураторы Украины, хозяева реальные — американцы. Они прекрасно это понимают, и поэтому, например, «Партия регионов», это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена», - уверен бывший чиновник.

Политик добавил, что памятные события 2014 года прошли под руководством и при содействии США и Великобритании, причем сам штаб переворота размещался в посольстве США в Украине.

«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане, потому что англичане очень большие специалисты в этом плане», - пояснил Азаров.

Кроме того, без команды с Запада в стране не решились бы пойти против тогдашнего президента Януковича.

«А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича... Сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил Западом был задуман ещё во времена «оранжевой революции», - высказал политик свое мнение.