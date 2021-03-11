BiznesAlert: флот РФ на Балтике стремительно набирает силу

Сегодня, 08:09

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BiznesAlert: флот РФ на Балтике стремительно набирает силу

В Польше заявили, что флот РФ на Балтике стремительно набирает силу, пишет Volga-Day.

Еще 10 лет назад Российский Балтийский флот был примерно таким же, как у Польши. Однако сейчас их не сравнить: на вооружении постоянно появляются новые корабли, военная мощь Балтийского флота стремительно растет, а попутно реализуются самые прогрессивные мировые технологии. Об этом сообщают в польском BiznesAlert.

Польские авторы выразили восхищение современным российским флотом, расположенным на Балтийском море. На вооружении в нем за последние 10 лет появились такие мощные и современные корабли: эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевые корабли «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», корветы «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий». Имеются 15 малых ракетных и противолодочных, 4 больших десантных, 2 десантных на воздушной подушке кораблей, 11 ракетных противодиверсионных катеров и две подводные лодки проекта 877 «Палтус».

Как отметили в польском издании, последнее время ВМФ начал реализовывать проекты в сфере энергетики: работа военных кораблей также связана с гидрографическими исследованиями, они защищают строительные площадки, решают попутные задачи, связанные со строительством газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

По мнению экспертов BiznesAlert, и в реалиях сегодняшнего дня Балтийский флот продолжает развиваться, чего нельзя сказать о польском флоте. Они отметили, что с каждым годом Польша теряет свой морской потенциал, и без того небогатый.

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