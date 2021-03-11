Посетившая Донецк Монтян объяснила, почему в ДНР не готовятся к войне

Вчера, 21:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Посетившая Донецк Монтян объяснила, почему в ДНР не готовятся к войне

В Донецке жизнь идет так же, как и до сообщений о подготовке украинских сил к атаке на Донбасс. Об этом сообщила адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, которая посетила Донецк. По ее словам, никаких изменений в городе не фиксируется. Монтян связывает это с тем, что в ДНР всегда готовы к возможной эскалации. Силы самообороны постоянно сохраняют высший уровень боеготовности,  отмечает она.

Адвокат пообщалась с горожанами и узнала от них, что в ДНР не готовятся к возможному наступлению, хотя  поступает информация о наращивании группировки ВСУ. 

Также Монтян указывает на активизацию наблюдателей ОБСЕ, которые вышли из донецкого отеля и стали фиксировать обстановку. При этом она не уверена в том, что эскалация произойдет. По ее мнению, это делается уж слишком демонстративно:  переброску военной техники намерено делают видимой для всех.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности нового мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Но, по словам Монтян, Россия не получала никаких планов, зато представители ОБСЕ призвали Украину к выполнению Минских соглашений и признанию российских паспортов, которые выдаются в Донбассе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Посетившая Донецк Монтян объяснила, почему в ДНР не готовятся к войне

Вчера, 21:14

Эксперт назвал дату начала наступления ВСУ на Донбасс

Вчера, 19:34

Украина оставила бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после своих учений

Вчера, 17:29

Военкор Сладков предупредил ВСУ о сюрпризе Шойгу

Вчера, 15:14

Вице-премьер Украины Резников назвал военное преимущество Киева

Вчера, 13:14

В МИДе заявили о готовности принять меры для урегулирования конфликта в Донбассе

11-03-2021, 23:54

НАТО готовит масштабную провокацию против РФ в Баренцевом море

11-03-2021, 22:44

Эксперт рассказал, почему снайперы не решат исхода войны в Донбассе

11-03-2021, 21:44

Татьяна Монтян раскрыла истинную причину переброски танков ВСУ на Донбасс без маскировки

11-03-2021, 20:44

Эксперт Леонков предупредил, что РФ проведет операцию по принуждению Украины к миру

11-03-2021, 20:19

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

11-03-2021, 15:04

Коротченко предрек атаку турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе

11-03-2021, 12:44

Военкор Юрий Котенок предупредил о большой войне между Украиной и Донбассом

11-03-2021, 00:29

Безсонов: ВСУ готовится к будущей войне в полную силу

11-03-2021, 00:24

Игорь Стрелков рассказал, кто «спонсирует» ополченцев в Донбассе

10-03-2021, 23:29

Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

10-03-2021, 13:44

Эксперт Баранец рассказал о военном маневре РФ в случае нападения на Крым

10-03-2021, 08:04

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал направления ударов военных ВСУ по Донбассу

10-03-2021, 00:39

The Drive: Американцы намерены вскрыть «суперопасную зону» России в Черном море

9-03-2021, 16:59

Эксперт: Киев активно готовится к военным действиям, чтобы решить вопрос по Донбассу

7-03-2021, 08:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров