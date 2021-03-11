Посетившая Донецк Монтян объяснила, почему в ДНР не готовятся к войне

В Донецке жизнь идет так же, как и до сообщений о подготовке украинских сил к атаке на Донбасс. Об этом сообщила адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, которая посетила Донецк. По ее словам, никаких изменений в городе не фиксируется. Монтян связывает это с тем, что в ДНР всегда готовы к возможной эскалации. Силы самообороны постоянно сохраняют высший уровень боеготовности, отмечает она.

Адвокат пообщалась с горожанами и узнала от них, что в ДНР не готовятся к возможному наступлению, хотя поступает информация о наращивании группировки ВСУ.

Также Монтян указывает на активизацию наблюдателей ОБСЕ, которые вышли из донецкого отеля и стали фиксировать обстановку. При этом она не уверена в том, что эскалация произойдет. По ее мнению, это делается уж слишком демонстративно: переброску военной техники намерено делают видимой для всех.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности нового мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Но, по словам Монтян, Россия не получала никаких планов, зато представители ОБСЕ призвали Украину к выполнению Минских соглашений и признанию российских паспортов, которые выдаются в Донбассе.