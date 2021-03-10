Эксперт назвал дату начала наступления ВСУ на Донбасс

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о вероятном сценарии наступления ВСУ на Донбасс. По мнению военного эксперта, сейчас происходит мобилизация и развертывание вооруженных сил Украины, а перед наступлением произойдет разведка боем по всей линии фронта. Леонков также сообщил, что сейчас как раз ведется разведка боем: украинские силовики обстреливает позиции Донбасса, чтобы проверить реакцию второй стороны. На втором этапе наступления произойдет фиксирование слабых зон линии обороны, чтобы ее прорвать и зайти в тыл. Если в разрыв введут большое количество военной техники, то атака будет вестись по нескольким направлениям сразу. Ведущую роль будет играть работа разведки беспилотниками. Не исключено, что будет подключена космическая разведка США. После ВСУ начнут ставить блоки на снабжение и отрезать пути отхода. Эта фаза — прямая наступательная инициатива. В конце операции Киев отправит «мобильные группы» для уничтожения батальонов ЛДНР.

Леонков также заявил, что есть мнение о том, что наступление начнется в хорошую погоду, однако плохая погода — время, когда меньше всего ожидаешь атаки. Эксперт также сказал, что от начальника КГБ Белоруссии пришли данные, что на конец марта оппозиция запланировала акции. Это на период с 25 по 27 марта. Это время может совпасть с наступлением ВСУ на ЛДНР.

Леонков уверен, что Россия поддержит защитников Донбасса. По его мнению, Россия вмешается в конфликт посредством воздушно-космических сил и ракетных комплексов высокоточного оружия. В Киеве об этом знают, поэтому подгоняют ближе к переднему краю ПВО, С-300П и Бук-М1, отметил специалист.

Он добавил, что Украину инструктируют зарубежные эксперты, которые изучали боевой опыт России в Сирии.

Леонков также считает, что грядущие бои будут очень тяжелыми для защитников Донбасса, что связано подготовкой ВС и объективными проблемами в вооружении ЛДНР.