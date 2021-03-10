Украина оставила бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после своих учений

Украина оставила бронемашины «Дозор-Б» и «Казак-2» у границы с Крымом после проведения учений.

Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) ВСУ, объединенные силы украинской армии на прошедших противодиверсионных учениях отрабатывали навыки по защите стратегических объектов инфраструктуры. Отмечено, что учения проводились поблизости от границы с российским Крымом.

В ООС отметили, что украинские военнослужащие смогли с успехом выполнить все поставленные перед ними задачи. Этому немало поспособствовало ежедневное совершенствование умений и навыков на занятиях по боевой подготовке, тренировках и учениях.

Для учений к границе с Крымом Украина переправила свои бронемашины «Казак-2» и «Дозор-Б», однако после завершения военной практики бронетехнику к местам прошлой дислокации не забрали. Таким образом, в настоящее время у самых границ с полуостровом находится тяжелая бронетехника в составе «Казак-2» и «Дозор-Б».