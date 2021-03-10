Военкор Сладков предупредил ВСУ о сюрпризе Шойгу

Сегодня, 15:14

Александр Зуев

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Военкор Сладков предупредил ВСУ о сюрпризе Шойгу
Военкор ВГТРК Александр Сладков

Российская армия может оказаться в любой точке за короткое время. Об этом заявил военкор ВГТРК Александр Сладков.

Ранее стало известно, что в преддверии возможной силовой операции на Донбассе украинские политики сравнили военные потенциалы российской и украинской армий. В итоге в Киеве сделали вывод о том, что у ВСУ есть «преимущество» перед ВС РФ.

Сладков отреагировал на эти высказывания, заявив о сюрпризе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который умеет их преподносить. Речь идет о мобильности, внезапности и умении российской армии в кратчайшие сроки появляться в любой точке, заметил военкор. Он также добавил, что Украине не придется высматривать российские эшелоны с военной техникой под Ростовом.

Ранее бывший руководитель министерства госбезопасности ДНР Александр Ходаковский упомянул данные украинской стороны о том, что ВСУ меньше по численности, но их армия более компактна, а российская – более разрознена.

Ходаковский также подчеркнул, что препятствуя завершению строительства «Северного потока - 2» и подталкивая Киев к войне, США пытаются растянуть Россию на шпагат.

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