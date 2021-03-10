Вице-премьер Украины Резников назвал военное преимущество Киева

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
Вице-премьер Украины Резников назвал военное преимущество Киева
Вице-премьер Алексей Резников

Вице-премьер Украины назвал военное преимущество Киева.

Как заявил вице-премьер Алексей Резников, последние семь лет не прошли даром для украинской армии: она смогла существенно пополнить свои ряды военнослужащими и модернизировать войска согласно современным требованиям. Ввиду всех этих улучшений Россия никогда не решится напасть на Украину. 

«Сейчас мы имеем 500 000 мобилизационного потенциала. В ВСУ проходят службу 250 тысяч бойцов, а в Нацгвардии – 50 тысяч. При этом у нас есть большое количество патриотически настроенных украинцев. Численность российских войск составляет полтора миллиона. Населения у РФ более 100 миллионов. Также они имеют большую территорию. Они физически не смогут перебросить все свои войска на нашу границу для начала открытой войны», - отметил чиновник.

Вместе с тем политик выразил надежду на поддержку Запада: если конфликт между Украиной и Россией все же развернется, на стороне Киева окажется НАТО. Так, Резников упомянул возможное отключение SWIFT, которое нанесет существенный урон богатым россиянам. И еще раз подчеркнул, что конфликт с Украиной прежде всего не выгоден самой Москве, потому и маловероятен.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вице-премьер Украины Резников назвал военное преимущество Киева

Сегодня, 13:14

В МИДе заявили о готовности принять меры для урегулирования конфликта в Донбассе

Вчера, 23:54

НАТО готовит масштабную провокацию против РФ в Баренцевом море

Вчера, 22:44

Эксперт рассказал, почему снайперы не решат исхода войны в Донбассе

Вчера, 21:44

Татьяна Монтян раскрыла истинную причину переброски танков ВСУ на Донбасс без маскировки

Вчера, 20:44

Эксперт Леонков предупредил, что РФ проведет операцию по принуждению Украины к миру

Вчера, 20:19

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

Вчера, 15:04

Коротченко предрек атаку турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе

Вчера, 12:44

Военкор Юрий Котенок предупредил о большой войне между Украиной и Донбассом

Вчера, 00:29

Безсонов: ВСУ готовится к будущей войне в полную силу

Вчера, 00:24

Игорь Стрелков рассказал, кто «спонсирует» ополченцев в Донбассе

10-03-2021, 23:29

Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

10-03-2021, 13:44

Эксперт Баранец рассказал о военном маневре РФ в случае нападения на Крым

10-03-2021, 08:04

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал направления ударов военных ВСУ по Донбассу

10-03-2021, 00:39

The Drive: Американцы намерены вскрыть «суперопасную зону» России в Черном море

9-03-2021, 16:59

Эксперт: Киев активно готовится к военным действиям, чтобы решить вопрос по Донбассу

7-03-2021, 08:44

Военный аналитик Коц назвал признаки скорого наступления ВСУ на Донбасс

6-03-2021, 16:14

Пентагон усилил свою авиационную группировку на Аляске истребителями F-35

6-03-2021, 14:44

Издание Contra Magazine: провал в «битве» с РФ разрушил историческую мечту Польши

6-03-2021, 13:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

6-03-2021, 11:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров