Вице-премьер Украины Резников назвал военное преимущество Киева

Вице-премьер Украины назвал военное преимущество Киева.

Как заявил вице-премьер Алексей Резников, последние семь лет не прошли даром для украинской армии: она смогла существенно пополнить свои ряды военнослужащими и модернизировать войска согласно современным требованиям. Ввиду всех этих улучшений Россия никогда не решится напасть на Украину.

«Сейчас мы имеем 500 000 мобилизационного потенциала. В ВСУ проходят службу 250 тысяч бойцов, а в Нацгвардии – 50 тысяч. При этом у нас есть большое количество патриотически настроенных украинцев. Численность российских войск составляет полтора миллиона. Населения у РФ более 100 миллионов. Также они имеют большую территорию. Они физически не смогут перебросить все свои войска на нашу границу для начала открытой войны», - отметил чиновник.

Вместе с тем политик выразил надежду на поддержку Запада: если конфликт между Украиной и Россией все же развернется, на стороне Киева окажется НАТО. Так, Резников упомянул возможное отключение SWIFT, которое нанесет существенный урон богатым россиянам. И еще раз подчеркнул, что конфликт с Украиной прежде всего не выгоден самой Москве, потому и маловероятен.