НАТО готовит масштабную провокацию против РФ в Баренцевом море

Вчера, 22:44

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НАТО готовит масштабную провокацию против РФ в Баренцевом море

Масштабная провокация против России может быть осуществлена в акватории Баренцева моря силами НАТО — такую информацию предоставили британские СМИ. Предполагается, что Альянс намерен продемонстрировать свою военную мощь в стратегическом для России регионе, что потенциально может перейти в полноценное противостояние.

Вылазка группы боевых кораблей НАТО, куда будет входить также противолодочная и разведывательная авиации приарктических государств блока, может вылиться в очень недружественные действия — такое мнение в ответ на заявление британских СМИ высказали авторы популярного российского Telegram-канала «Сварщики». Предполагается, что Британия отправит в поход НАТО свой фрегат УРО типа «Норфолк», а официальной причиной появления боевой группы Альянса в Баренцевом море называется «проведение учений». Однако эксперты предполагают, что НАТО может пойти по летне-осеннему сценарию, когда уже была предпринята попытка несанкционированного вторжения в исключительно экономическую зону России.

«Если НАТО вновь создаст угрожающую обстановку в российской акватории и будет ущемлять законные права России в её традиционной зоне ответственности, то жесткий ответ Москвы практически гарантирован», - прокомментировали эксперты. 

Ранее в Минобороны РФ также указывали, что только решительные действия могут позволить государству отстаивать международное право и защищать национальные интересы, которыми может пренебречь и поставить под сомнение НАТО в арктическом регионе.

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