Татьяна Монтян раскрыла истинную причину переброски танков ВСУ на Донбасс без маскировки

Сегодня, 20:44

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Татьяна Монтян раскрыла истинную причину переброски танков ВСУ на Донбасс без маскировки

Монтян указала на истинную цель переброски танков ВСУ в Донбассе.

По мнению украинской политической активистки и публициста Татьяны Монтян, демонстративные действия Украины, перебрасывающей свое тяжелое вооружение на Донбасс, не случайны. Киевские власти надеются поднять ставки в переговорах по некоему вопросу, пугая намерением начать широкомасштабное наступление на территорию ЛДНР. 

По словам Монтян, с ситуацией на юго-востоке Украины она знакома, поскольку является частым гостем прифронтовой зоны, привозя гуманитарную помощь для пенсионеров. Из бесед с простыми людьми она знает, что и Украина, и ЛДНР знают и понимают, насколько негативными могут быть последствия боевых действий и поэтому ни одна из сторон не готова доводить положение дел до крайней точки.

С этой точки зрения открытая переброска военной техники Киевом призвана продемонстрировать готовность к нападению на Донбасс. Если бы намерение украинских властей было реальным, технику так в открытую не стягивали.

«Скорее всего, сейчас стороны создают впечатление обострения, поднимая ставку в каких-то торгах. Вот, на глазах у всех везут танки по железной дороге», — считает Монтян.

Точно так же показывают боевой военный настрой и в самих самопровозглашенных республиках.

Тем временем украинская армия продолжает провокационные действия в прифронтовой зоне. Из последнего: ВСУ трижды обстреляли Калиново, используя гранатометы, артиллерию и стрелковое оружие.

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