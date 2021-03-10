В МИДе заявили о готовности принять меры для урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о готовности РФ принять меры для того, чтобы конфликт в Донбассе снова не перешел в активную, «горячую», фазу.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и будут предприняты все меры, чтобы максимально снизить риски таких вещей, в том числе на дипломатическом уровне», — приводит его слова агентство Интерфакс .

Ранее заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин заявления Киева о готовности к мирному урегулированию ситуации в Донбассе назвал частью внутриполитической кампании президента Украины Зеленского. Комментируя новости о плане мирного урегулирования, который был предложен Францией и Германией и доработан Украиной, он отметил, что ничего не знает об инициативе, проявленной этими двумя государствами. Лидеры Германии и Франции нигде о нем не упоминали и не анонсировали. РФ также не в курсе о том, что подобный документ существует.

Вчера глава офиса президента Украины Андрей Ермак, рассказывая об этом документе, отметил, предложенный Парижем и Берлином план выдержан в духе минских соглашений.