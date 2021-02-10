Байден рискует ввязаться в конфликт с Россией в Сирии

Сегодня, 18:34

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Байден рискует ввязаться в конфликт с Россией в Сирии

Авторы американского издания Newsweek предупреждают Джо Байдена о риске конфликта с Россией из-за ударов Израиля по иранским позициям в Сирии. Чтобы этого избежать, американскому лидеру нужно четко обозначить свою позицию по САР и держаться ее.

Агрессия Израиля в Сирийской арабской республике в последнее время набирает обороты. Периодически наносятся авиаудары по различным объектам в сирийских провинциях. Атакам подвергаются те места, где, по мнению израильских военных, располагаются склады с оружием, принадлежащим связанным с Ираном формированиям.

Несмотря на удары, коснувшиеся только наземных объектов, американская разведка обеспокоена ростом числа полетов в воздушном пространстве Сирии. Никто не хочет непредвиденных ситуаций, риск появления которых растет из-за большого количества участников событий.

В настоящее время США находятся в составе международной коалиции, но действуют исключительно в своих интересах. Так, их главной целью якобы является борьба с ИГИЛ (запрещена в РФ), однако эта террористическая организация была разгромлена силами РФ, в том числе и «ЧВК Вагнера».

Уничтожив ИГИЛ, Россия помогает Сирии бороться с террористами в разных частях страны. При этом часть бандоформирований имеет поддержку Турции. Кроме того, Израиль считает Иран угрозой, поэтому пытается уничтожить его вооруженные формирования. Итого в САР на данный момент присутствует по меньшей мере шесть акторов.

Только Россия и США имеют протокол, позволяющий избежать конфронтации. Действия же остальных фигурантов конфликта в воздушном пространстве не координируются. Журналисты Newsweek заключили, что участники военных действий могут дорого заплатить за ошибки в воздушном пространстве САР.


Хорошим примером служит авиакатастрофа возле базы Хмеймим. 17 сентября 2018 года ПВО Сирии сбили воздушное судно российских ВВС, отражая удар Израиля. Российский самолет возвращался с радиоэлектронной разведки из зоны деэскалации Идлиб и был случайно уничтожен. 

Издание пишет, что Россия и Сирия действуют в соответствии со своими целями, которые прозрачны, чего не скажешь о США. Так, анонимный источник из американской разведывательной службы сообщил, что повод для беспокойства есть. Дело в том, что Израиль участил воздушные удары в ходе своей кампании против Ирана, в то время как Россия и Сирия по-прежнему выполняют свои задачи. 

В связи с этим Дамаск призвал вывести войска США из Сирии, однако Джо Байден не спешит отдавать приказы. Также неясно, какой позиции придерживается Вашингтон и каковы его намерения относительно кампании Израиля. Однако есть информация, что американский лидер давно обеспечил Израилю поддержку.

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