Пригожин: либерасты никогда не будут править Россией

Сегодня, 14:34

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Пригожин: либерасты никогда не будут править Россией

Вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального. Ранее блогера задержали за нарушение условий испытательного срока. Люди вышли в его поддержку, но мероприятие превратилось в бесцельное блуждание по улицам. При этом петербургский бизнесмен Евгений Пригожин уверен, что достигнуть поставленной цели либеральным активистам не удалось. 

В официальной группе пресс-службы «Конкорда» опубликовали комментарий Пригожина для издания «Накануне». 

Бизнесмен отметил, что никто из протестующих не понял, зачем вышел на улицу, при этом назвав Навального назвал «клоуном, который украл деньги соратников» и оказался в тюрьме. 

Кроме того, незаконные акции показали, что собой представляет оппозиционное крыло в России. Речь идет о людях, чья деятельность несовместима с государственным управлением. Именно поэтому население страны всегда будет предпочитать русских патриотов на государственных должностях, нежели проамериканских «либерастов».

«Либерасты в нашей стране никогда не будут править, потому что мы – за наше, за русское и против Пендосии», — подчеркнул Пригожин. 


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