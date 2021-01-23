В Киеве объяснили причину неисправности американской техники в рядах ВСУ

В эфире канала «Мілітарний Портал» украинские военные эксперты Тарас Чмут и Александр Арга проанализировали помощь США для ВС Украины. Причем эксперты обратили внимание на плохое качество поставляемого американского вооружения. Так, половина завезенных оттуда в Украину армейских джипов типа «Хаммер» уже находятся в нерабочем состоянии - они успели так износиться за короткий срок с 2015 года. А ремонтировать их, по словам экспертов, проблематично.

Кроме того, оказывается, подобные безвозмездные поставки вооружения и техники всегда требуют целый ряд услуг, которые уже покупаются. Те же «Хаммеры» в количестве 40 штук США передали бесплатно. Но за техобслуживание, запчасти, замену резины, обучение водителей и техников и прочие услуги требовалось немало заплатить.

Однако Киев ведет политику минимальных трат, поэтому в целях экономии от «Хаммеров» пришлось отказаться.

С беспилотниками Raven ситуация еще печальнее: операторы этих БПЛА, которые обучались в США, либо увольняются в запас, либо для них нет свободных дронов. Зато Raven достались тем, кто прошел местные спецкурсы. В итоге беспилотники стали падать с неба и прямо над вражеской территорией.

По мнению Тараса Чмута, проблема украинской армии не в негодной американской технике, а в командовании ВСУ и Министерстве обороны страны.