В Киеве объяснили причину неисправности американской техники в рядах ВСУ

Сегодня, 00:24

0

Image 16+
В Киеве объяснили причину неисправности американской техники в рядах ВСУ

В эфире канала «Мілітарний Портал» украинские военные эксперты Тарас Чмут и Александр Арга проанализировали помощь США для ВС Украины. Причем эксперты обратили внимание на плохое качество поставляемого американского вооружения. Так, половина завезенных оттуда в Украину армейских джипов типа «Хаммер» уже находятся в нерабочем состоянии - они успели так износиться за короткий срок с 2015 года. А ремонтировать их, по словам экспертов, проблематично.

Кроме того, оказывается, подобные безвозмездные поставки вооружения и техники всегда требуют целый ряд услуг, которые уже покупаются. Те же  «Хаммеры» в количестве 40 штук США передали бесплатно. Но за техобслуживание, запчасти, замену резины, обучение водителей и техников и прочие услуги требовалось немало заплатить. 

Однако Киев ведет политику минимальных трат, поэтому в целях экономии от «Хаммеров» пришлось отказаться.

С беспилотниками Raven ситуация еще печальнее: операторы этих БПЛА, которые обучались в США, либо увольняются в запас, либо для них нет свободных дронов. Зато Raven  достались тем, кто прошел местные спецкурсы. В итоге беспилотники стали падать с неба и прямо над вражеской территорией. 

По мнению Тараса Чмута, проблема украинской армии не в негодной американской технике, а в командовании ВСУ и Министерстве обороны страны.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пригожин: либерасты никогда не будут править Россией

Вчера, 14:34

Китайцы объяснили, почему Россия не зря ждала выпуска Су-57 двадцать лет

23-01-2021, 22:39

Sohu: Российские истребители пресекли провокацию ВВС США над Черным морем

23-01-2021, 11:14

В России допускают уничтожение сил ВСУ в случае вторжения на Донбасс

23-01-2021, 09:19

Политолог Ищенко рассказал, как Россия уничтожит США без единого выстрела

20-01-2021, 20:54

Британцы считают, что владельцы цифровых гигантов победили на президентских выборах в США

19-01-2021, 15:19

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Паспорта России обеспечили безопасность жителей Донбасса

17-01-2021, 13:24

Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

17-01-2021, 10:29

Эксперт: Гиперурбанизация сделала государства уязвимыми, включая Россию

16-01-2021, 18:19

Евгений Сатановский назвал отличие между демократами и республиканцами

16-01-2021, 16:59

Военные России перехитрили НАТО - у Альянса теперь серьезные проблемы из-за действий США

16-01-2021, 10:29

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

15-01-2021, 21:09

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Сторонники Трампа перешли в Telegram для планирования митингов в день инаугурации

13-01-2021, 15:14

Сатановский назвал ошибку НАТО при отработке ядерной войны против России

12-01-2021, 18:44

МИД РФ приостановил выдачу электронных виз из-за коронавируса

12-01-2021, 17:44

Стоимость Facebook и Twitter рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа

12-01-2021, 16:14

Facebook запретит публикации с призывами пересмотра выборов США

12-01-2021, 15:54

El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

11-01-2021, 22:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров