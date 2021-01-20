Sohu: Российские истребители пресекли провокацию ВВС США над Черным морем

Сегодня, 11:14

Александр Зуев

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Sohu: Российские истребители пресекли провокацию ВВС США над Черным морем

Обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что Россия жестко отреагировала на провокацию ВВС США в районе Черного моря. 

 Авторы  публикации отмечают, что североатлантический альянс усилил свою активность у границ России. 

В последнее время самолеты НАТО нарастили свою активность в районе российского воздушного пространства. Инциденты с приближением западных военных машин к российским  границам  происходят  регулярно, поэтому Россия то и дело поднимает свои истребители в воздух для пресечения провокационных действий НАТО. 

Не так давно американские военные отправили к Черному морю стратегических бомбардировщика B-52. Самолеты прошли через воздушное пространство Украины и направились в воздушное пространство РФ. Причем один из американских бомбардировщиков приблизился к полуострову Крым и находился всего в 25 км от воздушного пространства России. Россия подняла в воздух четыре истребителя ВКС РФ, которые подошли близко к провокаторам. 

Российские самолеты вынудили бомбардировщики США сменить свой курс. Самолеты ВКС РФ вернулись на свои базы после того как американцы были отброшены от российских границ, пишет politros.com

Таким образом, российские истребители обернули в бегство нарушителей. Россияне дали понять США и НАТО, что подобные провокации могут получить печальные последствия.

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