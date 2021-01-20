В России допускают уничтожение сил ВСУ в случае вторжения на Донбасс

Об опасности наступательной операции ВСУ на Донбассе в последнее время заявляют немало военных аналитиков.

И хотя Киев заявляет, что на планирует переходить к активным военным действиям, тем не менее, переброска тяжелого вооружения ближе к линии соприкосновения заставляет думать иначе, пишет Аvia.pro .

О том, что Россия, в случае активных военных действий на Донбассе, если силы самопровозглашенных республик не смогут сдержать ВСУ, может оказать поддержку ДНР и ЛНР, заявил руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. И это будет означать полный разгром украинских сил, уверен он.

Погребинский отметил, что использовать «азербайджанскую стратегию» в военном конфликте на Донбассе Украине нецелесообразно. Близость России служит определенной гарантией того, что ДНР и ЛНР при серьезной угрозе не окажутся без поддержки. В тоже время «друзья» Украины вряд ли смогут предоставить серьезную помощь Киеву. Поэтому наступление на Донбасс может закончится полномасштабным разгромом ВСУ.

Но, в тоже время, по мнению эксперта, Москва не будет вмешиваться прямо в этот конфликт, если не будут предприняты провокационные действия со стороны Украины. В частности, к решительным действиям РФ может вынудить обстрел ее территорий, в том числе и случайный. Но это будет худший сценарий для Украины, о чем в Киеве знают.