Политолог Ищенко рассказал, как Россия уничтожит США без единого выстрела

Вчера, 20:54

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Политолог Ищенко рассказал, как Россия уничтожит США без единого выстрела

Известный политолог, дипломат и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сообщил о возможности уничтожения Россией США без единого выстрела. Как заявил на YouTube-канале «Радио Аврора» эксперт, России фактически просто нужно немного подождать — и своей мнимой демократией Америка «задушит саму себя». Об этом пишет «Экономика сегодня».

Ростислав Ищенко указал, что еще никогда в истории США не были так близки к самоуничтожению, как сейчас — поэтому России и Китаю можно «спокойно наблюдать за развитием событий со стороны». Методами самоуничтожения Америки политолог назвал ликвидацию собственной государственности со стороны населения США, что в итоге еще больше погружает страну кризис.

«США сейчас фактически пожирает себя изнутри. Если раньше значения американского ВВП рисовались за счет Латинской Америки, Африки и других регионов, то теперь Америке придется доедать остатки собственной промышленности и ограбления населения. Но ведь этот ресурс ограничен, и как только запасы товаров иссякнут, это будет означать крах США», - прокомментировал Ищенко. 

Политолог указал, что России, конечно же, надо контролировать, чтобы США не сорвали «стоп-кран» и не начали войну, но искусственно «душить» Вашингтон сейчас не нужно — Джо Байден в ближайшее время будет занят только тем, чтобы будет пытаться спасти экономику страны, и разворачивать полномасштабные военные действия против Китая или России на данный момент точно не в его интересах.

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