Британцы считают, что владельцы цифровых гигантов победили на президентских выборах в США

Британский журналист Нил Фергюсон прокомментировал на страницах издания The Spectator победу на президентских выборах в США Джо Байдена.

Он заявил, что, по сути, победителями в битве за президентское кресло в США стали хозяева цифровых гигантов. Владельцы Facebook, Amazon, Twitter, Google и Apple создали «олигархически организованную среду». Они смогли провернуть все так, чтобы доступ к ней был открыт исключительно в пользу их интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп уже почувствовал «новую цензуру» на себе.

«Проблема в том, что его выкинули из того, что суды уже долгое время признавали общественным пространством, форумом», — пояснил эксперт.

И сейчас, по сути, те, кто управляет этой информационной средой, смогут активно управлять потоками информации, которая транслируется обществу. Это, отметил Фергюсон, стало большой проблемой уже сейчас, поскольку показало, насколько легко ситуацию можно контролировать, имея возможность осуществлять цензуру.