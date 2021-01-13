В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

Отношения России и США со времен холодной войны еще никогда не были такими напряженными, как сейчас. Эксперты то и дело твердят, что высок риск развертывания реальных боевых действий. Эксперты китайского издания Sohu решили порассуждать на тему, будут ли у РФ союзники, если война в Штатах перестанет быть гипотетической. Перевод их статьи на российский на просторах рунета предоставило издание «ПолитРоссия».

В мире все понимают, что реальное сопротивление такому мировому гегемону, как США, способна оказать только Россия, пишут авторы Sohu. Причем, как в условиях современной войны, так и в возможном ядерном сражении. При этом очевидно, что Москве придется сражаться не только с Вашингтоном. У США будет множество союзников, которые являются партнерами страны по НАТО. Окажут помощь и страны, которые в Организацию Атлантического договора не входят.

«Кто же будет сражаться на стороне россиян?» – таким вопросом задаются китайцы.

И сразу же на него отвечают: да никто. Все дело в том, что РФ привыкла полагаться лишь на собственные силы, и, как подчеркивают обозреватели, «никому не доверяет».

Издание вспоминает, как президент России Владимир Путин когда-то сказал, что у страны имеются только два союзника - это флот да армия.

Дело в том, что Москва располагает ядерным оружием, а ее военная доктрина гласит, что она оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на использование против нее ядерного либо других видов вооружения массового поражения.