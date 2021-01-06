Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Сегодня, 11:39

Ольга Громова

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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Социальная сеть Twitter 9 января 2021 года навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа, 45-ого президента Соединенных Штатов Америки. Причиной этого в блоге компании называется подстрекательство к насилию.

«После тщательного изучения недавних твитов @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — пояснили в Twitter.

О блокировке аккаунта заговорили после публикации Трампом двух твитов от 8 января. В первом шла речь о том, что 75 миллионов американцев, голосовавших за Трампа на президентских выборах, имеют весомый голос и не позволят подвергнуть себя неуважению или несправедливому обращению.

Во втором твите пока еще действующий президент объявил, что на инаугурацию Байдена, назначенную на 20 января, не поедет.

Заблокированный навсегда аккаунт Трампа насчитывал 88 миллионов подписчиков. Именно с него сходили самые резонансные твиты. Второй аккаунт хозяина Белого дома - его официальная страница президента - доступна.

Еще раньше аккаунты Трампа были заблокированы Фейсбук и Инстаграм.

Пользователи возмущены реакцией администрации социальных сетей и отмечают, что разочарованы пресловутой американской демократией.

«Не соцсеть должна решать. Если есть подозрение, что Трамп нарушил закон — то и решение должно приниматься судом по закону», — написал один из юзеров.

«Эх, демократия - это фикция» - констатировал другой.

Часть пользователей из России решила подбодрить Трампа и посоветовала ему не переживать из-за социальных сетей - «есть же еще ВКонтакте».

Между тем появилась информация о том, что Дональд Трамп планирует запустить в ближайшее время свою социальную сеть.

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