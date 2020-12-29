ЦПВС заявил о 17 обстрелах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщил о 17 обстрелах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Банда террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещенной в России), за минувшие сутки 17 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В частности, 12 обстрелов было непосредственно в провинции Идлиб, еще по два - в провинциях Хама и Латакия и один - в провинции Алеппо.

Об убитых и раненых пока информации нет.

Ранее лидер САР Башар Асад подчеркивал, что война не закончена и главари террористов приложат все усилия, чтобы она продолжалась долго.

Военная полиция из российских военных совершила патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Авиация обследовала территории по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн Исса.