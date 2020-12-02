Украина заявила, что отправит свой флот в Средиземное море для сдерживания РФ

Украинские военные корабли будут участвовать в операции НАТО в Средиземном море.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Аvia.pro .

Глава украинского оборонного ведомства сообщил, что в Средиземном море будут нести дежурство украинские патрульные катера типа Island. Эти катера были получены ВСУ в рамках пакета помощи по безопасности.

К 2023 году, по его словам, в средиземноморские воды будет направлен и флагманский фрегат «Гетьман Сагайдачны».

Таран заявил, что Украина отправляет свои военные корабли в Средиземное море для сдерживания России, а также для участия в операции «Морской защитник».

Украинский министр не стал объяснять, в чем состоит суть необходимости сдерживания России.

Эксперты, комментируя заявления украинского министра, отмечают, что его словам по поводу сдерживания России в Средиземноморье выглядят не более чем позерство. Военные корабли Украины не на том уровне, который бы позволил им даже гипотетически противостоять российскому флоту, да еще и в тысяче километров от границ Украины.