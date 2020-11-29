В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

Сегодня, 22:04

Александр Зуев

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В Сирии израильские истребители F-15 спровоцировали российских военных на ракетный удар

Истребители F-15 ВВС Израиля пытаются спровоцировать российских военных в Сирии на нанесение ракетного удара. 

Израильские истребители были замечены на незначительной удаленности от базы ВМФ РФ в Тарусе и места размещения ВКС Хмеймим.  В тот момент израильтяне находились в воздушном пространстве Ливана, но сам характер их полета был провокационным. 

Это вынудило привести в боеготовность российские средства ПВО. Речь шла не об обычном мониторинге, так как  F-15 находились на значительной высоте, пишет avia.pro.

Также появилась информация о появлении в поле зрения российских военнослужащих американского Boeing P-8A Poseidon, который находился неподалеку  от базы в Сирии, что тоже можно рассматривать как провокацию. Такие действия способствуют получению сведений о работе российских средств ПВО в САР.

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