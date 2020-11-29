Минобороны Ирана отдало приказ нанести удар по Израилю в отместку за убийство ученого

Тегеран анонсировал ракетный удар по Израилю. Как стало известно, министерство обороны Ирана отдало приказ атаки на Тель-Авив. Таким образом, Иран подготовил ответ Израилю за ликвидацию ученого-ядерщика Мосхена Фахризаде. Как заявил министр обороны Ирана, приказ главнокомандующего ВС будет выполнен.

Эксперты считают, что операция Тегерана против Израиля пройдет успешно, особенно после действий Тегерана в отношении США.

Известно, что после убийства ученого Тегеран привел в боевую готовность более 20 ракетных комплексов, оснащенных баллистическими ракетами. В Тель-Авиве пока никаких комментариев не дают.

Ранее сообщилось о том, что Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для израильских боевых самолетов, что говорит о том, что в этом регионе назревает крупное противостояние.