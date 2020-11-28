В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

О возможных последствиях войны между Россией и Прибалтикой рассказал американский журналист Майкл Пек.

Прибалтийские государства, рассказал журналист, давно уже проработали план «защиты от России». И он предусматривает мобилизацию всего населения. Считается, что именно население будет играть большую роль в случае конфликта Прибалтики и России. При этом население будет привлекаться не на добровольной основе. Будет реализован подход «тотальной защиты».

Сейчас население Литвы, Латвии и Эстонии совокупно составляет около 6,2 млн человек, в том числе 22 тыс. военнослужащих. На вооружении этих стран есть 450 артиллерийских орудий. Но они не вооружены ни танками, ни реактивными самолетами.

Стоит учитывать, что только в западной части России может находиться до 300 тыс. солдат, которые при необходимости будут переброшены с к линии соприкосновения. И это без учета тяжелого вооружения, бронированной техники и авиации.

Понятно, что при таком соотношении Прибалтика проиграет обычный конфликт. Но вот попытаться оказывать противодействие на уровне каждого жителя может действительно усложнить наступление даже самой современной армии.

В частности, прибалтийские власти ожидают, что при необходимости, противостоять врагу будут готовы без исключения все граждане. Литва и Эстония, к примеру, сохранили призыв на военную службу, а вот в Эстонии служба на добровольной основе, но при этом рассматривается возможность обучения навыкам военной и гражданской обороны всех учеников старшей школы.

Будет ли такой подход эффективным, эксперт сказать не берется. Но стоит учитывать, что Россия построила за последние годы довольно мощную армию, которая показала себя успешно в горячих точках. Поэтому вряд ли сдержать наступление российских войск прибалтийские страны смогут без поддержки других стран Запада.