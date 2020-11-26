Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

Сегодня, 16:59

Александр Зуев

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Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

В честь дня рождения основателя и первого командующего отдельным корпусом внутренней стражи генерала Евграфа Федотовича Комаровского в Росгвардии восстановили боевые знамена внутренней стражи 1-го Архангелогородского внутреннего гарнизонного батальона и Свеаборгского крепостного пехотного полка.

Сообщается, что восстановительными работами занимались сотрудники Центрального музея войск Росгвардии. Исследование федеральных архивов РФ позволило воссоздать точные копии реликвий - знамена периода Крымской войны 1853–1856 годов.

История знамен рассказывает о мужестве, героизме и отваге, проявленных русскими солдатами и офицерами внутренней стражи. В 1854 году за службу по обеспечению безопасности Балтийского побережья  три внутренних гарнизонных батальона  получили право иметь боевое знамя. 

Знамя 1-го Архангелогородского батальона, которое вручил император Павел I еще в 1800 году, находилось в строю Российской императорской армии более ста лет.

Свеаборгский крепостной пехотный полк, который во время Крымской войны был одним из линейных финляндских батальонов, ведет свою историю с 1700 года от подразделения, сформированного при Петре I. Знамя полка получило юбилейную орденскую ленту и знаменную скобу.  Это боевое знамя и перешло во внутреннюю стражу.

Отметим, что Евграф Федотович Комаровский, который был неординарным военачальником, сыграл выдающуюся роль в создании и развитии войск правопорядка, пишет vm.ru.  Под его руководством внутренняя стража заняла достойное место в военных и правоохранительных структурах Российской империи.

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