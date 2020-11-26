Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

К концу 2021 году оснащенность армии РФ военной техникой достигнет 98%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС .

Он рассказал, что около 75% военного бюджета на следующий год решено направить на приобретение новой техники и ремонт уже имеющейся. Планируется в 2021 году приобрести 3400 единиц новой военной техники, и 1300 единиц отремонтировать.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками или исполнителями по гособоронзаказу 2021 года.

«Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность вооруженных сил военной техникой превысит 98%», - рассказал Шойгу.