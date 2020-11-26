Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

Сегодня, 11:19

Анна Лисова

0

Image 16+
Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

К концу 2021 году оснащенность армии РФ военной техникой достигнет 98%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он рассказал, что около 75% военного бюджета на следующий год решено направить на приобретение новой техники и ремонт уже имеющейся. Планируется в 2021 году приобрести 3400 единиц новой военной техники, и 1300 единиц отремонтировать.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже началась подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками или исполнителями по гособоронзаказу 2021 года.

«Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность вооруженных сил военной техникой превысит 98%», - рассказал Шойгу.

 

 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шойгу: оснащенность армии России военной техникой в 2021 году превысит 98%

Сегодня, 11:19

В Карабахе военные Азербайджана в форме российской армии устроили провокацию

26-11-2020, 18:29

Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот

26-11-2020, 09:39

Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

25-11-2020, 16:44

Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает

23-11-2020, 14:04

Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

22-11-2020, 19:14

Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

21-11-2020, 19:59

Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

21-11-2020, 12:59

Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

19-11-2020, 20:49

Кедми назвал страну, которая станет следующей целью Запада после Карабаха

19-11-2020, 14:09

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Турция развернула массовую переброску своих войск на границу с Арменией

17-11-2020, 23:09

Военные армии обороны Карабаха решили остаться на боевых позициях

15-11-2020, 22:39

Пашинян обвинил в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанской армии Минобороны Армении

13-11-2020, 15:29

Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

12-11-2020, 18:19

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

10-11-2020, 23:59

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

9-11-2020, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

9-11-2020, 17:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров