Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот

Сегодня, 09:39

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Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот
Постпред РФ при ООН Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на одном из заседаний сообщил, что визит государственного секретаря США Майка Помпео на территорию Голанских высот в Сирии, которые оккупированы Израилем, является провокацией. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы сторонники сохранения единства и суверенитета Сирии. Мы призываем к отказу от планов по ее разделению. Нам бы не хотелось, чтобы конфликт затянулся. Это касается и востока, и запада Сирии, в том числе оккупированных Израилем Голан. А визит американского чиновника видится нам как провокация», - сообщил постпред России.

Небензя добавил, что РФ обеспокоена процессами, которые происходят в Сирии. На территориях незаконно присутствуют военные США.

По его словам, существуют данные об освобождении от заключения боевиков, которых направляют в районы, подконтрольные Дамаску.

«На территориях продолжают грабить месторождения нефти, загрязняя окружающую среду. Замалчиваются случаи притеснения и угнетения арабского населения», - добавил Небензя.

Напомним, американский чиновник Майк Помпео является первым главой внешнеполитического ведомства США, который посетил Голанские высоты, оккупированные Израилем.

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