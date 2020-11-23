Василий Небензя назвал провокацией посещение Помпео Голанских высот

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на одном из заседаний сообщил, что визит государственного секретаря США Майка Помпео на территорию Голанских высот в Сирии, которые оккупированы Израилем, является провокацией. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы сторонники сохранения единства и суверенитета Сирии. Мы призываем к отказу от планов по ее разделению. Нам бы не хотелось, чтобы конфликт затянулся. Это касается и востока, и запада Сирии, в том числе оккупированных Израилем Голан. А визит американского чиновника видится нам как провокация», - сообщил постпред России.

Небензя добавил, что РФ обеспокоена процессами, которые происходят в Сирии. На территориях незаконно присутствуют военные США.

По его словам, существуют данные об освобождении от заключения боевиков, которых направляют в районы, подконтрольные Дамаску.

«На территориях продолжают грабить месторождения нефти, загрязняя окружающую среду. Замалчиваются случаи притеснения и угнетения арабского населения», - добавил Небензя.

Напомним, американский чиновник Майк Помпео является первым главой внешнеполитического ведомства США, который посетил Голанские высоты, оккупированные Израилем.