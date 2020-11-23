Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

Армянские военные понадеялись на то, что эшелонная линия обороны сможет остановить Азербайджан. Об этом заявил американский военный историк Том Купер, передает «Военное обозрение ».

То, что азербайджанским военным удалось во время конфликта в Нагорном Карабахе прорвать эшелонную линию обороны, шокировало противника. Как отмечает эксперт, армяне построили собственную «линию Мажино» и были «одержимы ее удержанием». Линия обороны была длиной 2-5 км, местами глубиной 10 км.

По необъяснимой причине военные, защищавшие Карабах, были уверены, что за этой линией они будут в безопасности. И в первые дни войны они действительно смогли нанести серьезный урон противнику, в том числе и за счет удачного ее расположения.

Азербайджанские силы поначалу попытались лобовой атакой разгромить эту линию обороны. Но постепенно были предприняты попытки занять господствующие высоты и выйти на фланги противника. И это Азербайджану удалось.

Заняв ряд важных опорных пунктов, азербайджанцы смогли прорваться на юге, после чего их остановить армяне уже не смогли. Когда азербайджанские военные прорвали укрепленную линию армян, те были настолько шокированы, что совершили ряд важных тактических ошибок. Они не стали усиливать укрепление, а попытались пойти в контратаку и были разбиты азербайджанцами.