Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

Сегодня, 16:44

Анна Лисова

0

Image 16+
Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

Армянские военные понадеялись  на то, что эшелонная линия обороны сможет остановить Азербайджан. Об этом заявил американский военный историк Том Купер, передает «Военное обозрение».

То, что азербайджанским военным удалось во время конфликта в Нагорном Карабахе прорвать эшелонную линию обороны, шокировало противника. Как отмечает эксперт, армяне построили собственную «линию Мажино» и были «одержимы ее удержанием». Линия обороны была длиной 2-5 км, местами глубиной 10 км.

По необъяснимой причине военные, защищавшие Карабах, были уверены, что за этой линией они будут в безопасности. И в первые дни войны они действительно смогли нанести серьезный урон противнику, в том числе и за счет удачного ее расположения.

Азербайджанские силы поначалу попытались лобовой атакой разгромить эту линию обороны. Но постепенно были предприняты попытки занять господствующие высоты и выйти на фланги противника. И это Азербайджану удалось.

Заняв ряд важных опорных пунктов, азербайджанцы смогли прорваться на юге, после чего их остановить армяне уже не смогли. Когда азербайджанские военные прорвали укрепленную линию армян, те были настолько шокированы, что совершили ряд важных тактических ошибок. Они не стали усиливать укрепление, а попытались пойти в контратаку и были разбиты азербайджанцами.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американский эксперт Том Купер рассказал об «армянской линии Мажино» в Нагорном Карабахе

Сегодня, 16:44

Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает

23-11-2020, 14:04

Самолеты НАТО устроили провокацию во время визита Лаврова и Шойгу в Ереван

22-11-2020, 19:14

Алжир подписал контракт на приобретение 14 самых дорогих истребителей у РФ

21-11-2020, 19:59

Президент Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

21-11-2020, 12:59

Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

19-11-2020, 20:49

Кедми назвал страну, которая станет следующей целью Запада после Карабаха

19-11-2020, 14:09

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Турция развернула массовую переброску своих войск на границу с Арменией

17-11-2020, 23:09

Военные армии обороны Карабаха решили остаться на боевых позициях

15-11-2020, 22:39

Пашинян обвинил в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанской армии Минобороны Армении

13-11-2020, 15:29

Пашинян нашел причины запоздалого ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

12-11-2020, 18:19

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Симоньян посоветовала армянам отрезать себе языки за критику РФ

10-11-2020, 23:59

Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе

9-11-2020, 23:59

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

9-11-2020, 17:34

«Никто не заткнет мне рот»: глава МВД Эстонии после скандального заявления подал в отставку

9-11-2020, 16:19

Первый выстрел новейшего турецкого беспилотника Bayraktar TB2 SIHA показали на видео

7-11-2020, 11:49

Игорь Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

6-11-2020, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров